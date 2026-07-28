Oggi in Svizzera

Circa 400 persone hanno espresso a Untersiggenthal, nel canton Argovia, la loro solidarietà alle vittime di un presunto caso di abusi durato anni . La vicenda si sta trasformando sempre più in un dibattito sulla protezione delle vittime e sulle responsabilità delle autorità.

Le persone partecipanti hanno chiesto un’indagine trasparente e una migliore protezione delle vittime di violenza sessuale. Il raduno è stato organizzato dalle Donne socialiste argoviesi. Erano presenti anche due vittime, che hanno ringraziato pubblicamente per il sostegno ricevuto.

Il Ministero pubblico accusa un ex parlamentare cantonale argoviese dell’UDC di aver narcotizzato, abusato sessualmente e filmato tre donne, tra cui la compagna dell’epoca e la figlia minorenne di quest’ultima. La procura chiede una pena detentiva a vita.

Il caso suscita critiche anche sul piano politico per il modo in cui sono state trattate le vittime. Dopo l’arresto dell’uomo, il Cantone ha disposto l’espulsione delle due donne polacche coinvolte che si erano rivolte all’assistenza sociale per avere sostegno finanziario. Il caso ha dato origine a richieste di un rafforzamento della protezione delle vittime, in particolare per le persone che vivono in condizioni di soggiorno precarie. Indipendentemente da questo caso, in giugno il Consiglio nazionale ha approvato la revisione della legge sull’aiuto alle vittime, volta a migliorare alcuni aspetti delle condizioni di queste ultime.