Oggi in Svizzera

In risposta all’evoluzione delle minacce alla sicurezza, l’esercito svizzero sta rivedendo il proprio sistema logistico, orientandosi verso un modello decentralizzato e pronto al combattimento . Il costo stimato del progetto è di fino a dieci miliardi di franchi. Considerato il ragguardevole importo, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha emesso alcune raccomandazioni, ma nel complesso ha valutato positivamente il progetto.

Gran parte del recente dibattito sulla spesa per la difesa si è concentrato sui sistemi di difesa aerea e sulle infrastrutture di comunicazione. Ma anche il più grande arsenale è di scarsa utilità, se i materiali non possono essere recuperati rapidamente quando necessario. Il nuovo concetto logistico dell’esercito mira a garantire che i materiali giusti si trovino nel posto giusto al momento giusto. Un elemento chiave della strategia è l’infrastruttura decentralizzata. “L’obiettivo è immagazzinare i sistemi più importanti sottoterra”, ha dichiarato Michael Nussli, capo supplente della Base logistica dell’esercito.

Tuttavia, non tutte le strutture esistenti sono in buono stato e molte richiederanno lavori di ammodernamento. Una delle sfide più grandi, infine, riguarda l’infrastruttura informatica dell’esercito. Dal 2025, questa si basa sul sistema SAP standard – programma di gestione di tutti i processi di lavoro – ma in caso di attacchi informatici o interruzioni delle comunicazioni, il sistema raggiunge i propri limiti perché i centri di calcolo non sono sufficientemente protetti e non possono operare in modo autonomo.