Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
Durante il viaggio in treno verso il punto di partenza della mia escursione dello scorso fine settimana, ho ascoltato diverse conversazioni sullo stato dei boschi. "Sembra già autunno", diceva qualcuno. Gli alberi hanno assunto toni deprimenti di marrone. I Paesi vicini alla Svizzera combattono contro incendi boschivi incessanti.
Tutto questo è il risultato del caldo e della siccità che attanagliano gran parte d'Europa. Eppure, l'anno scorso il consigliere federale responsabile dell'ambiente Albert Rösti ha tagliato i finanziamenti destinati alle misure di protezione delle foreste dal caldo e dalla siccità. La situazione era in quel momento diversa, afferma. Approfondiamo questi tagli ai finanziamenti, per poi passare a un'altra storia proveniente da un settore molto diverso: l'industria cinematografica svizzera.
Cordiali saluti da Berna,
Come risponde il Dipartimento federale dell’ambiente al clima in rapida evoluzione nel Paese? In una serie di interviste pubblicate oggi, il consigliere federale Albert Rösti ha risposto a diverse critiche, dai tagli ai finanziamenti per i boschi, alle concrete possibilità della Svizzera di raggiungere i suoi obiettivi climatici.
Nel 2020, il Parlamento aveva stanziato 100 milioni di franchi su quattro anni per rendere le foreste svizzere più resilienti ai cambiamenti climatici e agli incendi, ad esempio piantando specie arboree che resistano meglio al caldo e alla siccità. Nel fine settimana, la NZZ am Sonntag ha riferito che Rösti aveva eliminato questi fondi destinati all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dal piano finanziario federale a partire dal 2027.
Ora, in un’intervista al Le Temps, Rösti afferma di non poter più giustificare quella decisione e che i finanziamenti sono necessari. “Basta passeggiare nel bosco oggi, per vedere le conseguenze dei cambiamenti climatici”, ha dichiarato. Ha inoltre spiegato che i tagli erano stati effettuati l’anno scorso durante difficili negoziati di bilancio in Parlamento, aggiungendo che il Governo stanzia comunque circa 115 milioni di franchi all’anno per i boschi svizzeri.
Nell’intervista, il ministro dell’ambiente ha riconosciuto che la Svizzera faticherà a raggiungere i propri obiettivi climatici per il 2030. Una quota significativa delle riduzioni di CO2 richieste al Paese dovrà provenire da crediti di carbonio internazionali, che sono costosi. “Non vedo come la Confederazione potrebbe trovare i 300-400 milioni di franchi supplementari necessari”, ha dichiarato.
Alla una domanda del Tages-Anzeiger se avesse sottovalutato il riscaldamento globale, il consigliere federale ha risposto di non aver previsto un’estate così calda. Pur precisando: “Non ho mai messo in dubbio i cambiamenti climatici”.
In risposta all’evoluzione delle minacce alla sicurezza, l’esercito svizzero sta rivedendo il proprio sistema logistico, orientandosi verso un modello decentralizzato e pronto al combattimento. Il costo stimato del progetto è di fino a dieci miliardi di franchi. Considerato il ragguardevole importo, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha emesso alcune raccomandazioni, ma nel complesso ha valutato positivamente il progetto.
Gran parte del recente dibattito sulla spesa per la difesa si è concentrato sui sistemi di difesa aerea e sulle infrastrutture di comunicazione. Ma anche il più grande arsenale è di scarsa utilità, se i materiali non possono essere recuperati rapidamente quando necessario. Il nuovo concetto logistico dell’esercito mira a garantire che i materiali giusti si trovino nel posto giusto al momento giusto. Un elemento chiave della strategia è l’infrastruttura decentralizzata. “L’obiettivo è immagazzinare i sistemi più importanti sottoterra”, ha dichiarato Michael Nussli, capo supplente della Base logistica dell’esercito.
Tuttavia, non tutte le strutture esistenti sono in buono stato e molte richiederanno lavori di ammodernamento. Una delle sfide più grandi, infine, riguarda l’infrastruttura informatica dell’esercito. Dal 2025, questa si basa sul sistema SAP standard – programma di gestione di tutti i processi di lavoro – ma in caso di attacchi informatici o interruzioni delle comunicazioni, il sistema raggiunge i propri limiti perché i centri di calcolo non sono sufficientemente protetti e non possono operare in modo autonomo.
La campionessa di sci svizzera Lara Gut-Behrami ha annunciato ieri con un video il suo addio allo sci professionistico. I media e il pubblico svizzeri hanno risposto con una valanga di elogi per una sciatrice la cui onestà fuori pista sarà ricordata tanto quanto la sua carriera d’oro.
“Con 101 podi in Coppa del Mondo, di cui 48 vittorie, due titoli di Coppa del Mondo generale, due titoli mondiali e l’oro olimpico, è una delle sciatrici di maggior successo di tutti i tempi“, scrive Swiss-Ski, la federazione degli sport invernali elvetici. Lara Gut-Behrami ha raggiunto quasi ogni vetta che lo sport ha da offrire e ora sta facendo ciò che molte atlete d’élite faticano a fare: ritirarsi mentre è ancora al vertice.
Dopo quasi 20 anni di gare al massimo livello, ha spinto il proprio corpo al limite. Questo, in definitiva, è il motivo per cui si ritira. “Nonostante le cadute e gli infortuni, non ho dolori ricorrenti – e non voglio averli. Non voglio più inseguire ostinatamente obiettivi e spingermi oltre i limiti a tutti i costi, né imporre quei ritmi e quelle tensioni al mio corpo”, ha detto.
Gli elogi dei media si moltiplicano. “Gut-Behrami ha stupito e affascinato. Ha ispirato e portato gioia alle persone. Ma a volte ha anche irritato e infastidito, lasciando alcuni disorientati. Ha polarizzato le opinioni perché non ha mai recitato una parte, perché ha detto quello che pensava, perché ha puntato al meglio e ha agito di conseguenza“, scrive il Tages-Anzeiger.
Un’intervista girata dopo il gigante di Sölden della scorsa stagione – che alla fine è diventata la sua ultima gara di Coppa del Mondo – è riemersa oggi su diversi media svizzeri. In essa, Gut-Behrami critica quella che considera la “recita” messa in scena da molte sciatrici più giovani, che si dicono soddisfatte dopo risultati deludenti. I social media, afferma, hanno reso più importante essere apprezzate che essere oneste. “Posso accettare di commettere un errore e arrivare 25ª. Ma non starò lì a fingere di esserne contenta”.
Il Locarno Film Festival ha preso il via ieri, e oggi l’Ufficio federale della cultura ha annunciato che quasi 20 milioni di franchi sono stati investiti nel cinema e nella televisione svizzeri attraverso la cosiddetta “Lex Netflix” – cifra che corrisponde ad un aumento del 25% rispetto all’anno precedente.
In seguito a una votazione popolare nel 2022, approvata con il 58,4% dei voti, la “Lex Netflix” è entrata in vigore nel 2024, richiedendo alle società di streaming internazionali come Netflix, Disney e Amazon, nonché alle emittenti televisive straniere che vendono pubblicità in Svizzera, di investire il 4% dei ricavi generati in Svizzera nella produzione cinematografica elvetica.
Attualmente 22 aziende sono soggette a questo obbligo. Secondo l’Ufficio federale della cultura, nel 2025 hanno generato in Svizzera 817 milioni di franchi di ricavi, il che significa che sono tenute a investire circa 33 milioni di franchi nelle produzioni del Paese. Le aziende possono rinviare parte di tale investimento alla fine del 2027. Poiché circa 20 milioni dei 33 milioni di franchi richiesti per il 2025 sono stati finora investiti, circa 13 milioni di franchi sono stati riportati all’esercizio successivo.
Tradotto dall’inglese e verificato da: Zz
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