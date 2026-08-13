Oggi in Svizzera

La canicola dell’estate 2026 è devastante per i ghiacciai svizzeri . Quello di Bella Tola, in Vallese, è ormai scomparso, e la stazione di Flims-Laax-Falera, nei Grigioni, è costretta a smontare una seggiovia.

“L’anno eccezionale che si prevedeva già dalla fine di maggio è effettivamente arrivato, perché la neve si è sciolta estremamente in fretta, il ghiaccio si è poi trovato esposto all’aria aperta e le ondate di calore si sono succedute. Sono praticamente le peggiori condizioni per lo scioglimento dei ghiacciai“, dichiara a Le Nouvelliste il nivologo Robert Bolognesi.

Già classificato nel 2021 tra i sei ghiacciai svizzeri minacciati, quello di Bella Tola è ormai scomparso. Persino ghiacciai giganti come quello dell’Aletsch si sciolgono a un ritmo allarmante. Il bilancio dello scioglimento glaciale 2026 sarà stilato a fine settembre.

Nei Grigioni, i Comuni di Flims, Laax e Falera, che hanno appena ripreso in gestione il comprensorio sciistico, devono già dire addio a un impianto di risalita a causa di un forte arretramento del ghiacciaio, sul quale erano fissati i piloni. Si tratterebbe tuttavia soltanto di uno “smantellamento provvisorio”, secondo la società proprietaria delle infrastrutture del comprensorio sciistico.

Tradotto dal francese e verificato da: Zz