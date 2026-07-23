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Record di femminicidi in Brasile nel 2025

Keystone-SDA

Il Brasile ha registrato nel 2025 un record di femminicidi con 1.571 vittime censite nel rapporto ufficiale annuale sulla sicurezza pubblica, una cifra che rappresenta inoltre un aumento del 4% rispetto al 2024.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il rilevamento conferma un trend in crescita nel Paese per questo tipo di reato, trattandosi del quarto record consecutivo di questo indicatore. I tassi più elevati di femminicidio nel 2025 sono stati registrati negli stati di Amapá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, evidenziando una concentrazione di casi nelle regioni del Nord e del Centro-Ovest del Paese.

Il profilo delle vittime mostra che il femminicidio colpisce principalmente donne nere in età lavorativa. Nel 2025, il 65,1% delle vittime era di etnia nera, il 56,5% aveva un’età compresa tra i 25 e i 44 anni e il 62,5% è stato ucciso nella propria abitazione, a conferma della predominanza della violenza in ambito domestico.

L’aumento dei femminicidi contrasta inoltre con la riduzione di altri indicatori di violenza letale. Nel 2025, il Brasile ha registrato 40.775 morti violente intenzionali, in calo dell’8,2% rispetto all’anno precedente e con il tasso più basso mai registrato nella serie storica: 19,1 morti ogni 100.000 abitanti.

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