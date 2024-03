Relatrice Onu, ‘a Gaza un genocidio, basta armi a Israele’

(Keystone-ATS) ‘L’anatomia di un genocidio’, questo il titolo del rapporto sulla situazione nei Territori palestinesi occupati presentato oggi dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, Francesca Albanese.

Albanese ha affermato oggi al Consiglio Onu Diritti umani a Ginevra che “ci sono fondati motivi” per ritenere che sia “stata raggiunta la soglia che indica la commissione del crimine di genocidio contro i palestinesi come gruppo a Gaza”.

Alla luce della risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza di ieri, “imploro gli Stati membri di rispettare i loro obblighi, che iniziano con l’imposizione di un embargo sulle armi e di sanzioni a Israele”, ha aggiunto la relatrice indipendente presentando il suo ultimo rapporto sulla situazione nei Territori palestinesi occupati.

“Dopo quasi sei mesi di implacabili e senza precedenti attacchi israeliani a Gaza, è mio solenne dovere riferire il peggio di ciò di cui l’umanità è capace e presentare le mie scoperte: ‘L’anatomia di un genocidio'”, ha esordito Albanese citando il titolo del suo rapporto e ricordando che dal 7 ottobre Israele ha ucciso oltre 32’333 palestinesi, tra cui più di 13’000 bambini.

“Il numero straziante di morti, il danno irreparabile arrecato a coloro che sopravvivono, la distruzione sistematica di ogni aspetto necessario al sostentamento della vita a Gaza – dagli ospedali alle scuole, dalle case ai terreni coltivabili – e il danno particolare subito da centinaia di migliaia di bambini, donne incinte e giovani madri, questo può essere interpretato solo come prova prima facie dell’intenzione di distruggere sistematicamente i palestinesi come gruppo”, afferma Albanese nel rapporto.

Nel suo intervento, la relatrice ha poi affermato che una delle principali scoperte del suo lavoro riguarda come Israele “abbia intenzionalmente distorto” le regole fondamentali del diritto internazionale umanitario. Se la popolazione civile di Gaza è caratterizzata da Israele come “scudi umani” o “complici del terrorismo”, può essere attaccata, uccisa, distrutta, ha detto la relatrice parlando di “una guerra di annientamento”.

“È mia responsabilità” ricordare che la Convenzione sul genocidio prevede una norma per prevenire la commissione del genocidio, una realtà che la Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto come plausibile esattamente due mesi fa”. “Il momento per gli Stati di agire era allora e, poiché non lo hanno fatto, quel momento è adesso”, ha detto la relatrice indipendente. La delegazione di Israele non era presente in sala.