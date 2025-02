Renée Zellweger, “Bridget Jones è cresciuta, ma è la stessa”

Keystone-SDA

"Certo oggi Bridget Jones è cresciuta e vede la vita da una prospettiva diversa, attraverso il prisma della perdita e della genitorialità. Prende così le decisioni in modo diverso". Così oggi a Roma Renée Zellweger parla di "Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo".

2 minuti

(Keystone-ATS) “Bridget è più misurata, matura, ma la sua natura alla fine è sempre la stessa, ovvero effervescente, piena di ottimismo e dolcezza”, ha aggiunto la Zellweger, vestita con un corpetto nero con maniche chiare corte a sbuffo, che interpreta per la quarta volta questo personaggio alle prese con i soliti impacci, insicurezze ed amori sfortunati.

Nel film, nelle sale dal 27 febbraio, firmato da Michael Morris, Bridget è vedova da quattro anni e si destreggia tra il lavoro in tv e la crescita dei suoi figli, Billy di nove anni e Mabel di quattro. È ancora amica dell’ex amante Daniel (Hugh Grant), ma cerca di elaborare il lutto e tornare alla vita affettiva come le consigliano le amiche e la sua ginecologa (Emma Thompson). Per lei così arrivano app di incontri, la storia con un affascinante trentenne (Leo Woodall), qualche punturina sulle labbra e poi l’incontro con l’insegnante di scienze di Billy (Chiwetel Ejiofor).

L’aver vinto due Oscar come miglior attrice protagonista (“Judy”) e non protagonista (“Ritorno a Cold Mountain)”, ma non con “Bridget Jones” non la infastidisce. “Credo che non ci sia molta differenza tra commedia e dramma, il mio criterio è sempre quello di scegliere buone storie”.