Roger Federer eliminato a Shanghai

L'ex re della racchetta Roger Federer chiude la stagione con una sconfitta in Cina (Keystone)

Conclusione di stagione amara per l'ex numero uno del tennis mondiale. In una partita ricca di emozioni, lo svizzero è stato sconfitto venerdì da Andy Murray. Il risultato finale, al termine di oltre tre ore di gioco, è stato di 4-6, 7-6(3), 7-5 per lo scozzese.

L'uscita di scena del basilese dalla Masters Cup di Shanghai è andata a vantaggio del francese Gilles Simon, che per la prima volta parteciperà alle semifinali.



Gilles Simon - che era stato invitato a Shanghai in seguito al forfait dello spagnolo Rafael Nadal - aveva superato Federer nella prima sfida del girone di qualificazione. Poi, venerdì prima della partita fra Federer e Murray, si era agevolmente imposto sul ceco Radek Stepanek, in due set per 6-1, 6-4.



È la prima volta che Federer deve fare le valigie prima delle semifinali in questo torneo, cui ha partecipato sette volte e che ha vinto per ben quattro volte (nel 2003, 2004, 2006 e 2007).

Grinta ed emozioni

A nulla è valsa la strategia offensiva del basilese contro un giocatore noto come uno dei migliori difensori del circuito. Pur essendo già qualificato per le semifinali, lo scozzese si è battuto costantemente per avere il sopravvento sull'elvetico.



Murray ha dimostrato di avere una grande forza mentale. Ha saputo capovolgere la situazione a suo favore. Alla fine l'ha spuntata, piegando l'ex re della racchetta, già detronizzato quest'anno dal primo posto della classifica ATP da Rafael Nadal. Federer ha lottato come un leone. E ciò nonostante che non fosse nelle migliori condizioni fisiche. L'elevetico ha anche chiesto tre volte assistenza al fisioterapista.



Per il pubblico è sicuramente stato un bellissimo spettacolo: tre set palpitanti, durante i quali tutto è apparso possibile. Nel primo parziale il basilese è riuscito ad alzare il livello del suo gioco nei momenti decisivi. Ha così potuto togliere il servizio a Murray proprio quando lo scozzese serviva per rimanere nel set. Federer ha così chiuso il primo set in vantaggio per 6-4.



Lo scozzese ha replicato nel secondo parziale. Ha approfittato del calo dell'elvetico, che lamentava anche dolori alla schiena. Murray si è portato sul 5-2. Ma a quel punto Federer ha mostrato grinta. Con quattro giochi consecutivi ha capovolto la situazione, raggiungendo il 6-5. Murray è però nuovamente riuscito a sorprendere l'avversario: ha portato il set al tie break e si è affermato con il punteggio di 7-6.



L`ultimo set si è giocato punto a punto. Murray si è portato avanti di un break. Poi Federer ha ripreso il comando passando dallo 0-3 al 3-4. Ma lo scozzese è nuovamente riuscito a soffiargli il servizio e a riportare i break in pareggio. Alla fine il numero 4 del tabellone ce la fa, chiudendo con il punteggio di 7-5. E così la testa di serie se ne va.

Un grande anche se sconfitto

"Una vittoria contro Roger Federer è quasi come aggiudicarsi la Masters Cup", ha dichiarato Murray al termine della partita. "È il miglior giocatore di tutti i tempi. Gioca ancora benissimo. So che domani sarò stanco, ma questo incontro era molto importante per me", ha aggiunto lo scozzese.



In semifinale Murray affronterà il russo Nikolay Davydenko, mentre Simon giocherà contro il serbo Novak Djokovic.



swissinfo e agenzie

Masters Cup di Shanghai Shanghai (Cina). Masters ATP (4,45 milioni di dollari/indoor)



Gruppo rosso, ultima giornata: Andy Murray (GB/3) batte Roger Federer (CH/1) 4-6 7-6 (7/3) 7-5.

Gilles Simon (F/8) batte Radek Stepanek (Tch/9) 6-1 6-4.



Classifica finale (3 partite): 1. Murray 3 vittorie/0 sconfitte. 2. Simon 2/1. 3. Federer 1/2. 4.



Semifinali: Murray - Nikolay Davydenko (Rus/4), Simon - Novak Djokovic (Ser/2). Fine della finestrella

