Rubio domani in Israele, venerdì vede Netanyahu

Keystone-SDA

Il segretario di Stato americano Marco Rubio arriverà domani in Israele: lo ha annunciato una portavoce del governo israeliano, annunciando la terza visita di un alto funzionario di Washington questa settimana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Mentre il vicepresidente JD Vance e l’inviato speciale Steve Witkoff sono già nel paese per promuovere il piano per porre fine alla guerra a Gaza, Shosh Bedrosian ha detto ai giornalisti che Rubio incontrerà venerdì il primo ministro Benjamin Netanyahu.

