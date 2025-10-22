Russia: Kiev, colpito impianto chimico con gli Storm Shadow

Keystone-SDA

Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sudovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto lo Stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, precisando che si è trattato di un “attacco combinato aereo e missilistico su larga scala” nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei. I missili, si legge ancora, sono riusciti a “penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo”.

Lo Stato maggiore ucraino spiega che i danni all’impianto di Bryansk sono “massicci”, anche se la loro quantificazione è ancora in corso di verifica.

“L’impianto chimico di Bryansk è una parte importante dell’industria della difesa russa. L’impianto produce polvere da sparo, esplosivi e componenti di carburante per missili utilizzati nelle munizioni e nei missili che la Russia impiega per attaccare l’Ucraina”, si legge su Ukrinform.

La notizia è ripresa in evidenza dalla BBC, emittente del paese produttore degli Storm Shadow, che spiega che il missile da crociera viene lanciato da un aereo, probabilmente un F-16, da una distanza di circa 250 km dall’obiettivo, e scende poi in picchiata fino a pochi metri dal terreno, così da sfuggire ai radar, e viene poi guidato sull’obiettivo dal GPS mentre segue la conformazione del terreno e una telecamera sul muso inquadra il punto da colpire.

“L’attacco – scrive la BBC – è avvenuto lo stesso giorno in cui il primo ministro britannico Sir Keir Starmer e altri leader europei hanno promesso di “aumentare la pressione sull’economia russa e sulla sua industria della difesa” finché il leader russo Vladimir Putin “non sarà pronto a fare la pace”.

Poco dopo l’attacco la Russia ha lanciato stanotte raid aerei su larga scala contro l’Ucraina, con esplosioni che hanno scosso Kiev e altre città del paese. Esplosioni sono state segnalate a Dnipro, Zaporizhzhia e nella città portuale di Izmail. Nella capitale si contano almeno due morti, mentre a Zaporizhzhia il bilancio è di almeno 13 feriti. Lo riportano i media ucraini, citando testimoni e autorità locali.