Sabato di assemblee, si riuniscono UDC, Verdi e Verdi liberali

Keystone-SDA

I delegati di tre partiti, UDC, Verdi e Verdi liberali, saranno impegnati oggi nelle rispettive assemblee.

2 minuti

(Keystone-ATS) I democentristi discuteranno dei nuovi accordi Svizzera-Unione europea, mentre le due formazioni a vocazione ecologista lanceranno la loro iniziativa per un congedo parentale.

A Balsthal, nel canton Soletta, i delegati dell’UDC esamineranno le future relazioni fra Berna e Bruxelles. Come noto, il partito non vede di buon occhio i nuovi accordi bilaterali, i cui negoziati si sono conclusi a dicembre, e chiede che vengano sottoposti al giudizio di popolo e cantoni.

Davanti ai presenti si esprimeranno il presidente Marcel Dettling, l’ex consigliere nazionale e responsabile della “Weltwoche” Roger Köppel, così come l’eminenza grigia dello schieramento, l’ex consigliere federale Christoph Blocher. L’assemblea darà anche il proprio parere sull’iniziativa per la responsabilità ambientale, in votazione il prossimo 9 febbraio.

Dal canto loro, i Verdi – riuniti a Peseux (NE) – e i Verdi liberali – in quel di Thun (BE) – sosterranno l’iniziativa per il “congedo familiare”. Promossa da un’ampia alleanza, mira a introdurre 18 settimane di congedo per ogni genitore alla nascita di un figlio.

Il testo intende così contribuire a risolvere la carenza di manodopera e a promuovere la coesione intergenerazionale. Il lancio ufficiale e la raccolta di firme dovrebbero iniziare nel mese di marzo.

I Verdi dibatteranno anche su una risoluzione a favore della pluralità delle identità di genere. I Verdi liberali discuteranno a loro volta dell’iniziativa per la responsabilità ambientale: la direzione del partito e il gruppo parlamentare spingono per un no.