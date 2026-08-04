Sale a 6’125 il bilancio delle vittime dei terremoti in Venezuela

Keystone-SDA

Condividi

Dopo dieci giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6'125 morti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodríguez il 24 luglio, indicava 5’546 vittime: il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.

Secondo il rapporto, sono 6’462 le persone tratte in salvo e 60’992 quelle assistite negli ospedali. Il bollettino non fornisce invece alcuna cifra aggiornata sui dispersi, mentre il portale civico “Desaparecidos Terremoto Venezuela” segnala oltre 29’000 persone ancora senza contatti con i familiari.

L’aggiornamento arriva tra le critiche sulla gestione dell’emergenza e sulla trasparenza dei dati diffusi dalle autorità venezuelane.

Il 24 giugno il Venezuela è stato colpito da due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5. Dopo il disastro, le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza, mentre la comunità internazionale ha inviato nel Paese missioni di soccorso e aiuti umanitari.