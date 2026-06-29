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Salgono a 5 i morti dei raid israeliani oggi a Gaza

Keystone-SDA

Salgono a cinque le persone rimaste uccise oggi nella Striscia di Gaza in seguito ai raid israeliani mentre il territorio palestinese continua a essere bersaglio di attacchi ricorrenti nonostante la tregua.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un drone israeliano ha colpito un gruppo di civili”, hanno riferito da funzionari dell’ospedale Al-Aqsa di Deir al-Balah, città situata nella parte centrale della Striscia di Gaza. Tra le vittime c’è anche un bambino di otto anni.

Successivamente, la Protezione civile ha segnalato due morti e oltre 27 feriti in un altro attacco contro una tenda di sfollati sulla spiaggia di Khan Younis, nel sud del territorio.

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