Sciaffusa: aggredisce 4 persone e ferisce due bambini, arrestato

Keystone-SDA

Un uomo di 25 anni ha aggredito questa mattina quattro persone a una stazione di servizio di Sciaffusa, ferendo anche due bambini, ed è stato quindi arrestato dalla polizia.

(Keystone-ATS) Stando a una nota della polizia sciaffusana, verso le 9.40 la centrale d’allarme ha ricevuto la segnalazione di un uomo che avrebbe aggredito, senza alcun motivo apparente, una donna in una stazione di servizio sulla Hochstrasse, nella città di Sciaffusa.

Dopo che un testimone ha cercato di fermarlo, il 25enne è riuscito a fuggire ma è stato arrestato in poco tempo dalla polizia. L’uomo avrebbe colpito indiscriminatamente anche due bambini, che sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. I retroscena della vicenda rimangono poco chiari e la polizia di Sciaffusa ha lanciato un appello agli eventuali testimoni.