Start-up svizzera vuole risparmiare alle donne dolore inutile

Molte donne provano dolore durante l'inserimento o la rimozione di una spirale intrauterina. © Keystone / Christian Beutler

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 agosto 2020 - 18:00

Clare O'Dea

"Riesco ancora a sentire il dolore e sto male solo a ricordarlo. Era come una sensazione fisica molto intensa, paragonabile a unghie che graffiano una lavagna. Quando toglierò la spirale, dovrò essere anestetizzata".

Questa è l'esperienza di una donna che recentemente si è sottoposta all'inserimento di una spirale intrauterina o dispositivo intrauterino (IUD), un contraccettivo spesso utilizzato. Un'azienda svizzera ha messo a punto uno strumento meno doloroso, che offre speranza a molte donne.

Nel secolo scorso vi sono stati pochi progressi nella concezione dei principali strumenti utilizzati per gli esami ginecologici. Per inserire o rimuovere la spirale anticoncezionale, i medici devono afferrare e spesso trafiggere la cervice con uno strumento a pinza chiamato tenacolo. In alcune pazienti questo provoca traumi cervicali ed emorragie.

Medici dell'ospedale universitario di Losanna (CHUV) stanno attualmente testando un'alternativa basata sull'aspirazione e un tenacolo con una sola punta, uno strumento sviluppato dall'azienda locale Aspivix.

La spirale, che viene inserita nell'utero, è una delle forme di contraccezione più efficaci. Più di una donna svizzera su cinque sulla trentina utilizza questo metodo. Ma il dolore o la paura del dolore è una nota barriera all’impiego di questo dispositivo intrauterino.

"Dolore sostanziale"

Molte donne provano "un dolore sostanziale" durante l'inserimento o la rimozione della spirale. Secondo uno degli studi più citati sull'argomento, la percentuale è del 17% per le donne che non hanno partorito e dell'11% per quelle che lo hanno fatto.

"È una questione riconosciuta", rileva il professore Patrice Mathevet, che dirige le sperimentazioni in corso presso il CHUV. "Nella seconda parte dello studio confronteremo come le pazienti valutano il dolore con l’impiego di due diversi strumenti".

Il vecchio tenacolo è ancora un buon strumento, ritiene Mathevet. "Appare a prima vista piuttosto aggressivo, ma è stato perfezionato nel corso degli anni". Nel suo studio medico, prima di applicare il tenacolo, il professore fa ricorso ad un anestetico locale sulla cervice. Il tenacolo viene utilizzato anche nella riproduzione assistita e in altre procedure.

Secondo uno studio del 2015, diverse misure per alleviare il dolore durante l'inserimento del dispositivo intrauterino si sono rivelate inefficaci.

"Il tenacolo standard deriva da uno strumento medico usato in tempo di guerra che è passato alla ginecologia", ha spiegato Julien Finci, co-fondatore di Aspivix, assieme al fratello David Finci e Mathieu Horras. I tre sono orgogliosi dello strumento che hanno ideato per sostituire il tenacolo e risparmiare dolore alle donne. Ma sottolineano che è stata una sfida convincere gli investitori (per lo più maschi) ad occuparsi di un problema di salute delle donne.

Convergenza professionale

Il dispositivo sviluppato da Aspivix è legato alle scelte di carriera professionale dei fratelli Finci. Julien, ingegnere biomedico, lavorava per una società di scienze della vita che progettava strumenti medici, quando David, ginecologo, gli ha parlato delle difficoltà che incontrava nella sua pratica quotidiana con il tenacolo tradizionale. Julien ha quindi pensato di ridisegnare questo strumento, utilizzando la tecnica dell'aspirazione.

Julien Finci e Mathieu Horras ©Zuzanna Adamczewska-Bolle

Nel 2013, mentre frequentava un corso presso il Venture Lab del Politecnico federale di Losanna, Julien ha deciso di rivolgersi ad una persona dotata di spirito imprenditoriale, Mathieu Horras, un esperto di marketing che si convinto rapidamente del potenziale di questa idea ed è quindi diventato amministratore delegato di Aspivix.

La domanda per uno strumento meno aggressivo è potenzialmente enorme. Nell'indagine condotta dall'azienda su 100 medici e ostetriche, il 98% ha dichiarato di non essere soddisfatto del tenacolo.

"Il dolore e la paura del dolore sono barriera per molte donne che potrebbero avvalersi della contraccezione tramite una spirale intrauterina", sottolinea Horras. Uno studio Cochrane del 2015 conferma questa affermazione.

Scetticismo degli investitori di sesso maschile

Alla ricerca di finanziamenti, Horras è stato accolto con scetticismo dagli investitori. "Abbiamo avuto difficoltà a entrare in contatto con gli investitori, che sono principalmente uomini. Un’invenzione per dei droni, per esempio, li fa sognare. Ma la salute delle donne è raramente un argomento facile. Non è qualcosa di cui la gente parla a una cena, né come professionista né come paziente".

Passo dopo passo, dal 2015, i fondatori di Aspivix sono riusciti ad attrarre abbastanza investimenti per far progredire la loro idea. L'azienda è stata scelta da Innosuisse, il programma di innovazione della Confederazione, per partecipare al suo programma di coaching che durerà fino al 2022.

Lo strumento chirurgico di nuova generazione di Aspivix dovrebbe ricevere quest'anno l'approvazione delle autorità europee per la salute e la sicurezza. La piccola azienda, con nove dipendenti, si trova però in un una fase critica: si tratta ora di produrre e distribuire il nuovo strumento.

Il dispositivo di Aspivix (a destra) accanto a un tenacolo classico. ©Zuzanna Adamczewska-Bolle

Prossimi passi

Attualmente esiste solo un altro dispositivo simile. Sviluppato da Bioceptive, una società con sede a New Orleans, ha ricevuto l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration statunitense nel 2015. Il lancio sul mercato non ha però avuto luogo.

"Avere un'idea intelligente non è sufficiente. Deve essere pratica e utilizzabile”, spiega Horras. “Abbiamo dovuto diminuire il numero di parti del nostro dispositivo monouso per rendere scalabile la produzione”. Aspivix è alla ricerca di partner per la produzione e la distribuzione.

La soluzione messa a punto da Aspivix non è una bacchetta magica. Può provocare dolore per alcune pazienti durante il passaggio della spirale attraverso la cervice, oltre a crampi uterini. Ma il fatto che si stiano ora sviluppando strumenti più delicati è un buon segno per questo settore trascurato della medicina.