Primati allo zoo, una storia di cambiamento e progresso

Scimpanzé nel loro recinto allo zoo di Basilea. Keystone

All'inizio dei 150 anni di storia dello zoo di Basilea, l'obiettivo era quello di dominare le "specie esotiche". Nel corso del tempo è però prevalso un approccio orientato alle esigenze degli animali, culminato nell'iniziativa "Diritti fondamentali per i primati". La custodia delle scimmie ha conosciuto una profonda evoluzione nella storia dello zoo.

4 minuti

Due scimpanzé seduti a un tavolino che mangiano una zuppa col cucchiaio: queste immagini di “Max e Moritz” fecero scalpore negli anni Trenta.

I due scimpanzé Max e Moritz sono stati tra le prime grandi scimmie ad arrivare allo zoo di Basilea. Zoo di Basilea, cartolina postale

Il capo guardiano dell’epoca, Carl Stemmler, disse dei “suoi” animali: “Max ha imparato a mangiare correttamente con il cucchiaio in tre giorni. Moritz ha impiegato più di un mese per capire che doveva tenere il cucchiaio in mano”.

Ciò che oggi sembra sconcertante, fino agli anni Sessanta era normale: “educare” le scimmie, umanizzarle.

La storica Jennifer Degen spiega a tal proposito che “le scimmie arrivavano spesso allo zoo come cuccioli senza madre. I guardiani pensavano di dover insegnare loro qualcosa”.

Ma si trattava anche di tenere gli animali sotto controllo: “Ci si era resi conto che le scimmie adulte potevano essere pericolose. Ecco perché, in linea di principio, il rapporto doveva essere sempre gerarchico”.

Questo aneddoto ne è un esempio: il capo guardiano Carl Stemmler racconta come fece scendere Max e Moritz da un albero. Li colpì nel sedere con una fionda. “La scimmia urlò e scese dall’albero come un diavolo, alla velocità di un fulmine”.

Il clamore della prima femmina di gorilla in uno zoo

La nascita di “Goma” segnò l’inizio di una nuova era. Nel 1959, lo zoo di Basilea suscitò clamore in tutto il mondo: per la prima volta, in uno zoo europeo era nata una femmina di gorilla.

Ernst Lang, allora direttore dello zoo di Basilea, porta in braccio il cucciolo di gorilla Goma: il successo della riproduzione in cattività ha portato a un cambiamento di mentalità nella detenzione degli animali. Keystone / Photopress-Archive

“Dopo la Seconda guerra mondiale, lo zoo si è trasformato da parco divertimenti in impresa scientifica. La percezione cambiò. Allo zoo vennero assegnati nuovi compiti”, afferma Jennifer Degen. Quanto meglio gli animali vivevano nello zoo, tanto maggiore era il successo nella riproduzione.

Era giunta la fine dell'”umanizzazione”. Ciò si è manifestato anche nella costruzione di strutture più moderne, più orientate verso l’ambiente naturale degli animali.

All’epoca, la Schweizer Filmwochenschau riportava: “Lo zoo di Basilea è in piena mutazione: una direzione dinamica ha fatto costruire una grande casa delle scimmie che può orgogliosamente definirsi la più moderna e avanzata di tutta Europa”.

Sviluppi simili erano in atto in numerosi zoo. Secondo il famoso zoologo e fotografo di animali Jörg Hess, lo zoo di Basilea era sì all’avanguardia soprattutto nella custodia delle scimmie, ma anche altri zoo, come quello di Zurigo, avevano modernizzato il loro modo di detenere gli animali con passi analoghi.

La legge è più importante dei diritti fondamentali

Tuttavia, il cambiamento a Basilea è andato ben oltre: nel 2022, un’iniziativa cantonale ha chiesto dei diritti fondamentali per i primati.

Sebbene l’elettorato abbia respinto chiaramente la richiesta, la custodia delle scimmie allo zoo è stata al centro di intense discussioni.

Oggi, Adrian Baumeyer, conservatore dello zoo di Basilea, afferma che le scimmie stanno bene. “Con dei diritti fondamentali avremmo imposto agli animali un costrutto umano. Non avrebbe funzionato. L’attuale e rigida legge sulla protezione degli animali è molto più importante”, dice.

Resta da vedere se, tra qualche decennio, si guarderà all’attuale modo di custodire le scimmie con lo stesso sconcerto con cui si considerano i primi tempi degli zoo. Adrian Baumeyer scuote la testa: “Non credo. All’epoca si era, per così dire, al buio. Ci si metteva davanti a una gabbia e si doveva prima scoprire cosa mangiassero le scimmie”.

Traduzione con l’aiuto di DeepL/lj