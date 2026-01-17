Scontro fra Musk e il CEO di Ryanair, “devo comprare la compagnia?”

Keystone-SDA

È scontro fra Elon Musk e il presidente della direzione di Ryanair Michael O'Leary, che il miliardario ha definito un "idiota" dopo aver escluso l'installazione del servizio internet Starlink sugli aerei della compagnia.

(Keystone-ATS) “Dovrei acquistare Ryan Air e mettere a capo qualcuno il cui vero nome è Ryan?”, ha scritto Musk su X commentando un post di Ryanair con il link al New York Post su un articolo di un blackout di X negli Stati Uniti corredato dal commento “forse hai bisogno del wi-fi Elon?”.