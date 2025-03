Servizi tedeschi, “Covid fu causato da incidente in laboratorio”

Keystone-SDA

La pandemia di Covid del 2020 sarebbe stata causata da un incidente in un laboratorio cinese: è la tesi dei Servizi segreti tedeschi (BND) pubblicata oggi dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung e dal settimanale Die Zeit.

(Keystone-ATS) I Servizi ricevettero l’incarico di ricercare l’origine del virus dalla cancelleria federale, quando c’era ancora Angela Merkel. L’operazione aveva il nome in codice di Saaremaa e avrebbe effettivamente raccolto una serie di prove per attestare problemi nella sicurezza dei laboratori cinesi coinvolti in ricerche sui virus.

Proprio la cancelliera fu informata del risultato: con una probabilità tra l’80 e il 95% la tesi dell’incidente in laboratorio fu considerata attendibile. Merkel decise di mantenere nascosta questa informazione.

Olaf Scholz ha invece deciso di nominare, alla fine dello scorso anno, una serie di esperti per verificare i risultati dei Servizi, tra i quali il virologo Christian Drosten e il presidente del Koch Institut Lars Schade. Al momento questi esperti non hanno ancora concluso il loro lavoro.