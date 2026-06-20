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Sette morti in due esplosioni nel nord-ovest del Pakistan

Keystone-SDA

Almeno 7 persone sono rimaste uccise in due esplosioni avvenute nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Pakistan e al confine con l'Afghanistan. Lo riferisce la polizia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le bombe sono state piazzate a bordo di una strada: la prima esplosione ha colpito un furgone per il trasporto di passeggeri, uccidendo cinque persone e ferendone altre tre, ha detto Yasir Afridi, capo della polizia del distretto di Bannu. Un secondo ordigno è esploso mentre gli abitanti del luogo stavano trasferendo i corpi e i feriti nelle ambulanze: due le vittime.

Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell’attacco. Il Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), un gruppo talebano pakistano, è tra quelli attivi in questa regione al confine con l’Afghanistan.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha condannato l’attacco e ha dichiarato che il suo governo rimane “determinato a sradicare il terrorismo” e a “portare i responsabili davanti alla giustizia”. Islamabad accusa regolarmente l’Afghanistan di dare rifugio ai combattenti del Ttp e di essere responsabile della ripresa degli attacchi sul suo territorio.

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