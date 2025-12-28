SG: brucia appartamento, muore 63enne

Keystone-SDA

Una donna di 63 anni è morta ieri a causa di un incendio scoppiato in una palazzina di Gossau (SG). Per motivi ancora da chiarire, le fiamme sono divampate alle 23:00 dal sesto piano, ha comunicato la polizia cantonale.

(Keystone-ATS) All’arrivo dei pompieri un denso fumo uscita dalla finestra dell’appartamento interessato. Le operazioni di spegnimento sono subito iniziate e 25 persone sono state portate in sicurezza, ha spiegato la polizia. Il rogo è stato messo sotto controllo, ha detto un portavoce a Keystone-ATS. L’intervento è durato ore.

Le cause del rogo devono ancora essere chiarite ma i danni materiali vengono stimati in diverse centinaia di migliaia di franchi.