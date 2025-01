SG: incendio in cantiere navale, pompieri intervengono in forze

Keystone-SDA

Un incendio è scoppiato la notte scorsa in un cantiere navale situato nella zona industriale di Goldach, nel canton San Gallo. Per spegnere le fiamme i pompieri sono intervenuti in forze, con oltre 80 militi.

(Keystone-ATS) Non si registrano feriti e l’origine del rogo non è ancora nota, ha indicato la polizia cantonale. Ancora ignota è inoltre anche l’entità dei danni subiti dalle imbarcazioni depositate durante l’inverno in un vicino magazzino.