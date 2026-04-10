SH: pizzicato con quasi 1000 kg di merce non dichiarata

Keystone-SDA

Tentativo di contrabbando di commestibili - 983 kg - fallito per un un cittadino siriano di 35 anni: lo scorso 3 di aprile, ma la notizia è stata data solo oggi, il personale doganale ha fermato a Ramsen (SH), un furgoncino con targhe zurighesi.

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(Keystone-ATS) Interrogato sul carico, il conducente ha affermato, stando a una nota odierna dell’Ufficio federale per la dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), che stava trasportando la merce per conto di un negoziante svizzero.

Una versione che non ha convinto gli impiegati federali i quali, in assenza tra l’altro di prove, hanno inflitto al conducente oltre mille franchi di multa, più altri mille per Iva e tributi non pagati.