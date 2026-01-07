Smantellata in Spagna la più grande rete di metanfetamina in Europa

Keystone-SDA

La polizia spagnola, in collaborazione con la Dea statunitense, ha smantellato quella che viene considerata la più potente organizzazione europea di traffico di metanfetamina, con base operativa in Spagna.

(Keystone-ATS) La droga veniva introdotta nel Paese occultata in carichi di marmo importati dal Messico.

L’operazione, segnala la polizia in una nota, è la seconda fase della cosiddetta ‘Operazione Saga’ e ha portato all’arresto di 9 persone, tra cui un componente del cartello di Sinaloa e dell’imprenditore proprietario dell’azienda di marmi utilizzata come copertura dall’organizzazione,

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati ad Alicante, nella Comunità valenziana,1800 kg di metanfetamina, oltre 40 kg nascosti nella base di una statua alta un metro e mezzo e destinata a Tenerife, alle Canarie. E un carico di 38 kg di mariujana destinato in Finlandia. Si tratta della seconda più grande confisca di metanfetamina finora avvenuta in Europa, che ha colpito il principale hub di rifornimento di droghe sintetiche, attivo tra Tenerife, alle Canarie, Madrid, Valencia e Alicante, sul versante mediterraneo.

Nelle perquisizioni compiute in un capannone dell’azienda di marmi dell’imprenditore arrestato sono stati sequestrati 3 milioni di euro (circa 2,80 milioni di franchi) nascosti in un bunker sotterraneo. La indagini, hanno inoltre permesso di identificare il leader dei trasportatori del narcotraffico, che coordinava la logistica fra Dubai e il Messico e gli altri componenti dell’organizzazione, tutti accusati di associazione criminale, traffico di droga e riciclaggio.