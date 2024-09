Social media: scende l’utilizzo in Svizzera, sondaggio

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Gli svizzeri utilizzano meno i social media rispetto all’anno scorso. È quanto mostra un sondaggio commissionato dalla SSR e pubblicato oggi. Secondo la ricerca un minore uso aumenta il senso di felicità delle persone.

Secondo il sondaggio, condotto dall’istituto gfs.bern, nel 2023 il 77% degli intervistati aveva dichiarato di utilizzare le reti sociali giornalmente. Quest’anno la quota è scesa al 70%.

Circa il 7% ha affermato non utilizzare alcun social network come Facebook, Whatsapp, Youtube o X, un dato in aumento rispetto allo scorso anno.

Social dividono la società

Circa quattro intervistati su cinque sono dell’opinione che le reti sociali forniscano informazioni unilaterali e dividano la società. Inoltre, non rispecchiano più la parola “sociale” presente nella loro denominazione. Quasi la metà ha messo in evidenza che sarebbe più felice se utilizzasse meno frequentemente tali strumenti.

Il sondaggio si svolge per la seconda volta. In totale, fra maggio e giugno di quest’anno, hanno partecipato 51’182 persone domiciliate in Svizzera.