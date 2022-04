Portare l'acqua alle comunità rurali in Pakistan

Lavoro agricolo in un campo a Chani Ragyul, Pakistan nord-orientale. Rahul Basharat Rajput

Un canale d'irrigazione finanziato dalla Svizzera, installato sulle montagne in una remota regione settentrionale del Pakistan, ha portato un po' di speranza a una comunità che affronta le sfide della sicurezza alimentare e del cambiamento climatico.

30 aprile 2022

Rahul Basharat Rajput

La regione settentrionale del Pakistan, il Gilgit Baltistan, è una destinazione turistica di fama mondiale. Decine di alpiniste e alpinisti, provenienti da ogni luogo, vi arrivano per scalare le vette più alte del mondo, tra cui il Karakorum-II e il Nanga Parbat.

Nonostante il riconoscimento internazionale della regione per la sua bellezza e le sue alte montagne, centinaia di villaggi sparsi su un'area di 72’971 chilometri quadrati vivono sotto la minaccia del cambiamento climatico.

Un Paese minacciato

Chani Ragyul, un piccolo villaggio a circa 600 chilometri a nord di Islamabad, sta lottando con una prolungata stagione delle nevicate che si è protratta fino a fine marzo, invece di terminare a febbraio. La mancanza di un sistema di irrigazione sofisticato, capace di mitigare sia la siccità che una stagione delle nevi più lunga, sta risultando in una minore resa dei raccolti. Il villaggio ora può contare su un solo raccolto all'anno invece di due, com’era possibile in passato.

La siccità è un problema serio. Il Pakistan è tra i dieci Paesi più colpiti dal cambiamento climatico. Rahul Basharat Rajput

"L'acqua dalla montagna è minore e stiamo lottando con detriti come la neve congelata a causa [della mancanza] di un sistema di irrigazione adeguato", spiega Mohammad Ali, un residente del villaggio. Secondo il sesto rapporto di valutazione dell'IPCC, il Pakistan dovrà affrontare le gravi conseguenze del cambiamento climatico sia nelle aree rurali che in quelle urbane. È già tra i dieci Paesi più colpiti dagli effetti del mutamento del clima. Il ritiro dei ghiacciai sta riducendo la portata del fiume Indo, una delle sue principali fonti d'acqua. Questo sta avendo un impatto sui raccolti e sulla sicurezza alimentare con una minore produzione agricola e di bestiame.

Per i e le 910 abitanti del villaggio di Chani Ragyul significa che la stagione del raccolto sta avendo luogo due mesi prima del previsto, e ciò ne minaccia la sicurezza alimentare.

Il rapporto mette in guardia sui futuri attacchi di locuste e dice che il Pakistan ha perso il 2% della produzione agricola nell'anno fiscale 2019-20. Le principali minacce alle colture e ai terreni coltivabili includono inondazioni, siccità e ondate di calore. Il rapporto suggerisce che le popolazioni locali in Pakistan cambino le loro pratiche di semina e raccolta per far fronte ai rischi.

La regione è nota per le sue montagne, in particolare per le sue otto cime che superano gli 8'000 metri di altezza. Rahul Basharat Rajput

Solo il 4% della terra nella regione montagnosa è adatta alla coltivazione e la comunità dipende in gran parte dalle piantagioni per il proprio sostentamento.

"Colture come grano, mais e verdure nel villaggio sono state raccolte in ritardo a causa del ritardato scioglimento del ghiaccio dai ghiacciai", dice Aisha Khan, che presiede l'organizzazione per la protezione delle montagne e dei ghiacciai.

Una soluzione ai rischi sistemici legati al cambiamento climatico comprende l'introduzione di un sofisticato sistema di irrigazione.

"Ogni anno le variazioni nella stagione delle nevicate hanno ulteriormente aumentato i problemi delle comunità la cui agricoltura è fortemente dipendente dai sistemi di irrigazione installati sulle montagne", dice Zakir Hussain, vice direttore del dipartimento dell'agricoltura del governo dello stato Gilgit Baltistan. Hussain ha detto che per molti, i canali di irrigazione sono diventati un’ancora di salvezza. "Il governo e i settori non governativi stanno lavorando nella regione per costruire canali d'irrigazione per far fronte ai problemi di sicurezza alimentare delle comunità", dice Hussain.

Il canale d'irrigazione assicura che le colture possano ora essere raccolte due volte all'anno. Rahul Basharat Rajput

Uno di questi progetti è stato finanziato dalla Svizzera. L'installazione di un canale d'irrigazione lungo 550 metri sulle montagne del villaggio ha permesso la fornitura continua di acqua alle colture. L'ambasciata della Svizzera in Pakistan aveva finanziato l’installazione del sistema con 11'000 dollari.

Il programma ha permesso l'irrigazione di 146 ettari di terreno. Questo include 39 ettari di terra precedentemente sterile. Il canale è stato costruito in otto mesi e ha permesso il flusso di 146 miliardi di litri d'acqua in più nel villaggio. Le colture possono ora essere raccolte due volte l'anno.

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ricorda che, da oltre 40 anni, la gestione dell'acqua fa parte delle priorità della Svizzera in materia di cooperazione allo sviluppo. La DSC indica che i suoi interventi si concentrano, per esempio, sulla gestione locale dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienici, sulla gestione efficiente dell'acqua e sul sostegno all'igiene nelle scuole e nei centri sanitari, raggiungendo le persone vulnerabili nelle zone rurali.

Il canale d'irrigazione ha rafforzato il reddito pro capite delle famiglie, "e ha dato potere alle donne e protetto l'ambiente", dice Faazil Ali, un'altra persona che risiede a Chani Ragyul.

La Svizzera sostiene anche progetti locali che affrontano la sicurezza alimentare e il cambiamento climatico. Rahul Basharat Rajput

