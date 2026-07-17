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SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship di Musk

Keystone-SDA

SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto alle 00.45 svizzere a sarebbe stato il 13esimo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A quanto si è appreso il volo è stato interrotto a causa del mancato avviamento di alcuni motori. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.

“Alcuni motori non si sono avviati, innescando un arresto automatico del lancio”, ha detto Elon Musk spiegando perché il lancio di Sparship è stato cancellato all’ultimo minuto.

“È in corso lo scarico del propellente. Il prossimo tentativo di lancio è previsto, si spera, tra qualche giorno”, ha affermato Musk, aggiungendo che “per garantire un volo ottimale, due motori Raptor verranno rimossi e sostituiti”.

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