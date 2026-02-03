Spagna, record di visitatori nel 2025
Nuovo record storico per il turismo internazionale in Spagna nel 2025: secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine), il paese ha accolto 96,8 milioni di turisti stranieri, il 3,2% in più rispetto al 2024.
(Keystone-ATS) Da primato anche la spesa complessiva dei visitatori esteri, salita a 134,7 di euro, con un aumento del 6,8% su base annua. Per il secondo anno consecutivo, la crescita dei ricavi supera quella degli arrivi. Il settore attribuisce l’incremento della spesa al miglioramento dell’offerta turistica e a un posizionamento più orientato alla qualità, che ha inciso anche sull’aumento dei prezzi delle strutture ricettive.
Le cifre confermano quelle provvisorie anticipate a metà gennaio dal ministro dell’industria e del turismo Jordi Hereu, e consolidano il ruolo del turismo come uno dei principali motori dell’economia spagnola.