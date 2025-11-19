The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Stadler Rail amplia lo stabilimento in Usa, 200 nuovi impieghi

Il costruttore ferroviario Stadler Rail amplia il suo stabilimento negli Stati Uniti: a Salt Lake City verranno creati circa 200 nuovi posti di lavoro, portando il numero dei dipendenti a circa 800, ha indicato oggi un portavoce all'agenzia Awp.

(Keystone-ATS) La domanda di treni negli Usa continua a crescere, soprattutto per quanto riguarda le reti urbane e le metropolitane. “Abbiamo vinto alcune gare d’appalto”, ha sottolineano l’addetto stampa.

Nell’ambito dell’accordo doganale tra Berna e Washington anche Stadler Rail ha garantito investimenti negli Stati Uniti: in futuro le carrozze in alluminio destinate al mercato americano saranno saldate a Salt Lake City, Finora i lavori di saldatura venivano effettuati in Ungheria: i componenti in alluminio provengono dall’azienda vallesana Constellium.

Sempre oggi Stadler Rail ha fatto sapere di aver ottenuto una nuova commessa nei Paesi Bassi: fornirà 36% treni regionali tipo Flirt alla società di trasporti Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS). La parte ingegneristica sarà curata a Praga, mentre la costruzione avverrà negli stabilimenti di Siedlce, in Polonia. Non sono stati forniti dettagli riguardo agli aspetti finanziari dell’ordine.

