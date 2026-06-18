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Stati Uniti costituiscono in Australia uno stock militare

Keystone-SDA

L'esercito degli Stati Uniti si prepara a costituire per la prima volta in Australia uno stock di equipaggiamenti militari pronti all'utilizzo, in una base fuori della portata della maggior parte dei missili cinesi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo indicano documenti di bando di gara, descritti da funzionari Usa all’agenzia France Presse. Gli Stati Uniti profitteranno così della posizione geografia dell’Australia per contrastare i rinforzi militari di Pechino, secondo esperti citati dall’agenzia.

Documenti pubblicati in giugno dalla marina Usa descrivono lo stoccaggio più importate da costituire in Australia, indicando una somma di 30 milioni di dollari Usa destinati alla costruzione di depositi per un “approvvigionamento critico avanzato”, a Bandiana nello stato di Victoria e di uffici nella capitale statale Melbourne.

Secondo i documenti citati, lo stock sarà inizialmente a Melbourne prima di essere trasferito in depositi Usa, che dovranno essere costruiti in una base militare australiana a Bandiana, e dovrebbe raggiungere le piena capacità nel 2028. L’Australia non autorizza basi militari straniere nel suo territorio , ma ha contratto un’alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti e accoglie in rotazione forze statunitensi in numero sempre maggiore.

I marines Usa mantengono sin dai tempi della guerra fredda depositi di equipaggiamenti militari, munizioni e veicoli attraverso il mondo, capaci di sostenere in combattimento migliaia di soldati, utilizzando ad esempio depositi galleggianti e grotte. Un primo deposito nella regione dell’Asia-Pacifico dovrebbe essere costituito quest’anno nelle Filippine, in un’area di possibile frizione con Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

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