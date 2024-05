Sudan: Onu, metà della popolazione necessita di aiuti umanitari

(Keystone-ATS) In Sudan 25 milioni di persone, pari a metà degli abitanti, hanno bisogno di aiuti umanitari, ma le Nazioni Unite hanno ricevuto solo il 12 % dei 2,7 miliardi di dollari richiesti per sostenere la popolazione.

“Questo non è solo un appello sotto finanziato; è un appello catastroficamente sotto finanziato”, ha affermato a Ginevra Jens Laerke, portavoce dell’OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari)

Nel paese, precipitato in un conflitto di dimensioni allarmanti a metà aprile 2023, la carestia, le malattie ed i combattimenti si avvicinano ai civili, soprattutto in Darfur. “Il nostro piano di risposta globale mira a raggiungere e sostenere 15 milioni di persone tra le più colpite”, ma solo il 12% dei fondi è stato ricevuto.

“Senza l’arrivo rapido di maggiori risorse, le organizzazioni umanitarie non saranno in grado di accrescere in tempo le operazioni per scongiurare la carestia e prevenire ulteriori privazioni “, ha detto Jens Laerke,in un briefing per la stampa. “È ora che i donatori mantengano gli impegni presi”, ha aggiunto.

In Sudan feroci combattimenti soppongono le Forze armate sudanesi (SAF) e le Forze di supporto rapido (RSF). In merito agli scontri in corso, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Türksi è detto “inorridito dall’escalation di violenza a El-Fasher, nel Darfur, dove le ostilità stanno avendo un prezzo profondamente devastante per la popolazione. civili”.

Notizie riferiscono di almeno 58 civili uccisi e altri 213 feriti a El-Fasher dalla settimana scorsa, quando i combattimenti si sono intensificati drammaticamente nella città del Nord Darfur, ha detto Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.