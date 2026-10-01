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Sunrise propone ora occhiali con intelligenza artificiale di Meta

Keystone-SDA

Svolta hi-tech per Sunrise: l'operatore telefonico si lancia nel mercato dei smart glasses portando in Svizzera gli occhiali targati Meta. La versione più accessibile costa 269 franchi, mentre la variante più cara a catalogo Sunrise si attesta a 559 franchi.

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(Keystone-ATS) Sunrise diventa così il primo operatore di telecomunicazioni svizzero a proporre questo tipo di dispositivi, si legge in una nota odierna dell’azienda. Oltre ai modelli Meta, la selezione include anche gli occhiali delle linee Ray-Ban Meta e Oakley Meta, frutto della collaborazione tra Meta e i rispettivi brand dell’occhialeria. Nelle prossime settimane la clientela li potrà testare presso una selezione di Sunrise Shop.

Gli occhiali integrano, tra le altre cose, fotocamera, microfoni e altoparlanti. Gli utenti possono così scattare foto e girare video dalla propria prospettiva, effettuare chiamate, inviare messaggi o ascoltare musica. L’IA integrata è inoltre in grado di fornire traduzioni o dare informazioni su edifici, oggetti, testi o ingredienti inquadrati da chi li indossa.

Riprese negli spazi pubblici

La fotocamera consente riprese in pubblico avviate manualmente dall’utente e segnalate da un LED luminoso. Negli USA la funzione ha però già sollevato polemiche per possibili violazioni della privacy, con casi di persone filmate a loro insaputa e metodi per eludere la spia luminosa.

Pur consentendone l’uso negli spazi pubblici, Sunrise ricorda che la responsabilità di foto e video ricade interamente sugli utenti, tenuti al rispetto della privacy e delle leggi vigenti. L’operatore precisa inoltre di non avere accesso alle registrazioni, il cui trattamento resta regolato dai termini di servizio di Meta.

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