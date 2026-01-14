SUP Grigioni, in autunno un bachelor in scienze infermieristiche

Da quest'autunno la Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni formerà personale sanitario. Il nuovo corso di bachelor avverrà in collaborazione con la ZHAW, la scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo.

(Keystone-ATS) “Le iscrizioni aprono oggi”, ha detto il rettore della SUP dei Grigioni, Gian-Paolo Curcio, interpellato da Keystone-ATS. I nuovi studenti saranno immatricolati alla ZHAW, che dispone già esperienza in questo ambito formativo. “Nei Grigioni verranno organizzati alcuni moduli e i posti di tirocinio”, ha continuato Curcio. La ZHAW, con sede a Winterthur, si occuperà invece dei contenuti teorici e pratici dell’insegnamento.

Con il corso triennale in scienze infermieristiche le due scuole intendono rispondere alla carenza di personale qualificato nel settore sanitario. Ma quanti studenti ospiterà il nuovo corso? “Se facciamo una stima ottimistica parliamo di 10 fino a 15 iscrizioni per quest’autunno”, ha dichiarato il rettore.

Gli studenti residenti nei Grigioni riceveranno un sostegno finanziario grazie all’iniziativa sull’assistenza infermieristica del Cantone dei Grigioni. Si tratta di un contributo che va dai 10’000 ai 15’000 franchi all’anno per studente, ha concluso Curcio.