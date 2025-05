Svizzera ospiterà vertice CPE nel 2027, Antonio Costa

Keystone-SDA

La Svizzera organizzerà tra due anni un vertice della Comunità politica europea (CPE), che riunisce i capi di Stato e di governo del continente. L'annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, attraverso un messaggio pubblicato su X.

2 minuti

(Keystone-ATS) La disponibilità di Berna a organizzare uno degli incontri della CPE era già emersa nel più recente rapporto di politica estera della Confederazione. Ora è arrivata l’ufficializzazione da parte di Costa, che ha confermato quanto la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, aveva lasciato intendere al termine del vertice della scorsa settimana a Tirana, in Albania.

I prossimi vertici della CPE si svolgeranno a Copenaghen nell’ottobre 2025 e, secondo quanto dichiarato da Costa, nel 2026 toccherà all’Armenia e all’Irlanda. Nel 2027 sarà poi la volta della Svizzera in primavera, seguita dalla Grecia nel secondo semestre.

Al vertice di Tirana erano stati invitati 47 capi di Stato e di governo, insieme ai vertici delle principali istituzioni europee, come l’Unione Europea (UE), il Consiglio d’Europa e la NATO.

Istituita nel 2022 su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, la Comunità politica europea si propone come una piattaforma di confronto politico e strategico sul futuro dell’Europa. Da allora si sono svolti sei incontri. In genere, i vertici si tengono nella prima metà dell’anno in un Paese non appartenente dell’UE, e nella seconda metà nello Stato membro che detiene la presidenza di turno dell’UE.