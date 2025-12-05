Swatch: dipendenti Turchia, migliori condizioni dopo uno sciopero
Dopo uno sciopero, Swatch Group ha sottoscritto un contratto collettivo per il personale delle sue filiali in Turchia. Ne derivano miglioramenti delle condizioni di impiego con effetto retroattivo.
(Keystone-ATS) “Più di 150 dipendenti dei negozi Swatch hanno ottenuto importanti progressi nel loro primo contratto collettivo con il produttore svizzero di orologi, al termine di uno sciopero di 17 giorni il mese scorso”, si legge in un comunicato di UNI Global Union, organizzazione internazionale per la difesa dei diritti dei lavoratori.
“I dipendenti, rappresentati da Koop-Is, l’affiliata turca di UNI Global, hanno ottenuto un aumento salariale superiore all’inflazione, una riduzione dell’orario di lavoro da 45 a 40 ore settimanali – senza riduzione dello stipendio – e due giorni di ferie settimanali a partire dal 2026”. Il contratto collettivo entrerà in vigore a partire da marzo 2025, in modo che i lavoratori ricevano un aumento salariale retroattivo per sette mesi.
Contattata dall’agenzia Awp, l’azienda Swatch ha confermato di aver “trovato un compromesso”.