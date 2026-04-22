TAF: casinò di Davos ha violato legge su giochi, 970’000 fr. multa

Keystone-SDA

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha inflitto una multa di 970'000 franchi al casinò di Davos.

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(Keystone-ATS) A causa di due malfunzionamenti di un programma informatico dello stabilimento grigionese, alcuni giocatori con conti sospesi hanno potuto tentare la fortuna sulla piattaforma in rete o hanno ricevuto messaggi pubblicitari.

La tutela dai rischi legati ai giochi d’azzardo, sancita dalla Legge federale sui giochi in denaro, costituisce uno degli obiettivi fondamentali della norma, si legge nella sentenza del TAF dello scorso 8 aprile, pubblicata oggi.

A marzo e a ottobre del 2023 si sono verificati errori in occasione di due aggiornamenti del software della piattaforma in rete del casinò. In primavera, i giocatori sospesi hanno potuto tornare a tentare la sorte per cinque giorni, in autunno per circa due settimane. Delle 188 persone involontariamente riammesse, 118 hanno giocato.

Casino Davos – questa la sua denominazione ufficiale – ha prontamente presentato un’autodenuncia alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG) in merito a ciascuno dei due episodi. La CFCG ha inflitto una sanzione pari al 3% del ricavo lordo da gioco dell’anno 2023, per un importo di circa 970’000 franchi. Il TAF lo ritiene giustificato poiché si sono verificati due incidenti in un breve lasso di tempo. Inoltre, i malfunzionamenti sono continuati per diversi giorni.

I giudici di San Gallo, respingendo il ricorso dello stabilimento, hanno tenuto conto anche del fatto che il casinò della nota località turistica era già stato multato dalla CFCG nel dicembre 2020. Secondo la sentenza del TAF, in quel caso si era verificata una violazione del divieto di pubblicità rivolta a persone escluse dal gioco.