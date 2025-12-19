Taiwan: attacco in stazione metro a Taipei, 4 morti e 8 feriti

Keystone-SDA

Un attacco avvenuto a Taipei (Taiwan) ha provocato 4 morti - incluso il sospettato - e otto feriti, secondo un bilancio ancora provvisorio.

(Keystone-ATS) Stando a quanto scrive l’agenzia di stampa CNA, che riporta quanto riferito dalle autorità locali, un 27enne avrebbe lanciato “vari esplosivi” nella stazione centrale della metropolitana della capitale intorno alle 17:00 (ore locali) e ha poi accoltellato varie vittime vicino alla fermata di Zhongshan. L’aggressore si è infine suicidato lanciandosi dal sesto piano di un grande magazzino.

Il premier di Taiwan, Cho Jung-tai, ha affermato che gli attacchi, avvenuti alla stazione centrale di Taipei e alla stazione di Zhongshan, sono stati un “atto deliberato”. Tuttavia, il movente non è stato chiarito nell’immediato. Cho ha poi riferito che il sospetto indossava una maschera e ha lanciato “cinque o sei bombe molotov o granate fumogene”.

Il sindaco della città ha dichiarato che l’attentatore si sarebbe apparentemente gettato da un edificio e che una delle vittime è stata uccisa mentre cercava di fermarlo. “Purtroppo è stato aggredito ed è deceduto… siamo tutti profondamente addolorati”, ha detto a cronisti. “Al momento, sappiamo che il sospettato si è suicidato gettandosi da un edificio per evitare l’arresto ed è stato dichiarato morto”, ha aggiunto.

Alla luce dell’accaduto, le autorità hanno reso noto di aver rafforzato le misure di sicurezza in tutta Taiwan in risposta agli attacchi. “Tutti i luoghi importanti… comprese stazioni ferroviarie, autostrade, metropolitane e aeroporti, mantengono un alto livello di allerta e vigilanza”, ha detto Cho. “Le circostanze del caso saranno rapidamente chiarite”; ha invece affermato il presidente Lai Ching-te.

Stando alle prime ricostruzioni il 27 ha dapprima lanciato gli esplosivi nella stazione centrale di Taipei, provocando la morte di un uomo sulla cinquantina e il ferimento di un altro. In seguito si è diretto a nord, nella zona esterna all’Eslite Spectrum Nanxi, vicino alla stazione di Zhongshan della metro, e ha accoltellato alcune persone nel grande magazzino, principalmente al collo, ha riferito la polizia.

La Procura Distrettuale di Taoyuan ha affermato che il sospettato non aveva segnalato di aver cambiato residenza, sfuggendo così alla convocazione per il servizio militare come riservista. Avrebbe dovuto presentarsi all’addestramento militare il 25 novembre dello scorso anno e l’11 luglio è stato emesso contro di lui un mandato di arresto per violazione della Legge sulle Punizioni per Violazione del Sistema di Servizio Militare, hanno spiegato i procuratori.

Gli inquirenti – scrive ancora la CNA – hanno perquisito un immobile affittato dall’uomo nel distretto di Zhongzheng e hanno trovato materiale per la fabbricazione di molotov all’interno dell’abitazione.