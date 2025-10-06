Tante celebrità e 135’000 visitatori allo Zürich Film Festival

Il momento della premiazione del documentario svizzero. Keystone-SDA

Il Zurich Film Festival ha registrato un’affluenza record e premiato per la prima volta una produzione svizzera, con il documentario di Moris Freiburghaus che ha conquistato sia la giuria sia il pubblico.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 21° Zurich Film Festival (ZFF) ha attirato quest’anno 135’000 visitatori che hanno ammirato 115 film, fra cui 40 prime mondiali o europee. Star internazionali come Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch o Russell Crowe hanno presentato i loro nuovi film.

Il regista svizzero Moris Freiburghaus ha ricevuto l’Occhio d’oro nella categoria documentari e il Premio del pubblico per il suo debutto alla regia “I love you, I leave you”. È la prima volta che una produzione elvetica vince il prestigioso premio.

“I Leave You, I Love You” Nel documentario, Freiburghaus accompagna il suo migliore amico, il musicista svizzero-angolano Dino Brandão, attraverso un periodo tormentato della sua vita. Dopo un viaggio in Angola, il paese d’origine del padre, Brandão affronta episodi maniacali legati al suo disturbo bipolare, condividendo le sue esperienze personali.

Il direttore del festival Christian Jungen ha espresso la sua soddisfazione, affermando nel comunicato di chiusura che questa edizione dello ZFF ha avuto una risonanza internazionale come mai prima d’ora.