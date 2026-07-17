The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Terremoto di magnitudo 7.4 al largo coste Messico, allerta tsunami

Keystone-SDA

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, al largo delle coste occidentali del Messico. Lo riporta Usgs, la United States Geological Survey.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerte di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala.

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, in un post su X, ha scritto che “Dopo il sisma di magnitudo 7.4 a sudovest di Huixtla e quelli registrati a Ciudad Hidalgo, ho conversato con i governatori di Chiapas e Tabasco, Stati che non riportano danni fino a questo momento”. Sheinbaum ha sottolineato che “sono stati attivati protocolli anche negli Stati confinanti”.

“Il ministero della Marina raccomanda di non avvicinarsi alle spiagge nelle prossime sei ore per rischio di tsunami. È importante seguire le raccomandazioni della protezione civile. Le autorità stanno effettuando sopralluoghi sul territorio per valutare possibili danni strutturali e coordinare misure preventive. Continueremo con le informazioni”, conclude il messaggio del capo dello Stato.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR