Tre leoni muoiono per sospetto colpo di calore allo zoo di Tokyo

Keystone-SDA

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Tre leonesse, di età compresa tra i 3 e i 15 anni, sono morte tra martedì e ieri al parco zoologico Tama di Hino, Tokyo, secondo quanto riferito dal governo metropolitano e dalla società dello zoo della capitale giapponese. Lo scrive Japan News.

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(Keystone-ATS) Le autopsie hanno rivelato che tutte e tre soffrivano di disidratazione e insufficienza multiorgano e si ritiene che la causa di tutte le morti sia stata un colpo di calore.

A partire dal mese scorso, il parco ospitava un totale di 16 leoni: 5 maschi e 11 femmine, di età compresa tra 1 e 20 anni. Dieci felini hanno sviluppato sintomi come perdita di appetito e ridotta attività e hanno richiesto cure mediche a seguito di un prolungato periodo di caldo estremo iniziato a metà luglio.

L’accesso del pubblico agli animali è stato sospeso dal 23 luglio. Attualmente, una leonessa e due esemplari maschi versano in cattive condizioni di salute e sono in cura.

Il parco ha iniziato ad allevare ed esporre leoni nel 1964. “Non si è mai verificato un caso di morte di leoni per caldo al parco zoologico Tama”, ha dichiarato un funzionario del governo metropolitano di Tokyo.