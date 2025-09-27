The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Trump, agenti Fbi infiltrati durante assalto al Congresso

Donald Trump accusa l'Fbi di aver infiltrato 274 agenti alle proteste contro Capitol Hill il 6 gennaio 2021 e sostiene che "abbiano agito come agitatori e insorti".

(Keystone-ATS) “È appena stato rivelato che l’Fbi aveva segretamente piazzato, contro ogni regola, regolamento, protocollo e standard, 274 agenti tra la folla poco prima e durante la bufala del 6 gennaio”, scrive il presidente americano su Truth.

“Questo è diverso da quanto affermato dal direttore Christopher Wray, più e più volte! A quanto pare, gli agenti dell’Fbi erano presenti alla protesta del 6 gennaio, probabilmente agendo come agitatori e insorti, ma certamente non come ‘funzionari delle forze dell’ordine'”, ha attaccato.

“Voglio sapere chi sono tutti questi cosiddetti agenti e cosa stavano facendo in quella giornata ormai “storica”. Molti grandi patrioti americani sono stati costretti a pagare un prezzo altissimo solo per amore del loro Paese”, ha proseguito Trump. “Devo a loro questa indagine su poliziotti e politici corrotti! Christopher Wray, l’allora direttore dell’FBI, ha delle spiegazioni importanti da dare. Comey e Wray, che sono stati colti a mentire, con il nostro Grande Paese in gioco”.

