Trump, agenti Fbi infiltrati durante assalto al Congresso

Keystone-SDA

Donald Trump accusa l'Fbi di aver infiltrato 274 agenti alle proteste contro Capitol Hill il 6 gennaio 2021 e sostiene che "abbiano agito come agitatori e insorti".

1 minuto

(Keystone-ATS) “È appena stato rivelato che l’Fbi aveva segretamente piazzato, contro ogni regola, regolamento, protocollo e standard, 274 agenti tra la folla poco prima e durante la bufala del 6 gennaio”, scrive il presidente americano su Truth.

“Questo è diverso da quanto affermato dal direttore Christopher Wray, più e più volte! A quanto pare, gli agenti dell’Fbi erano presenti alla protesta del 6 gennaio, probabilmente agendo come agitatori e insorti, ma certamente non come ‘funzionari delle forze dell’ordine'”, ha attaccato.

“Voglio sapere chi sono tutti questi cosiddetti agenti e cosa stavano facendo in quella giornata ormai “storica”. Molti grandi patrioti americani sono stati costretti a pagare un prezzo altissimo solo per amore del loro Paese”, ha proseguito Trump. “Devo a loro questa indagine su poliziotti e politici corrotti! Christopher Wray, l’allora direttore dell’FBI, ha delle spiegazioni importanti da dare. Comey e Wray, che sono stati colti a mentire, con il nostro Grande Paese in gioco”.