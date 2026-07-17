Trump accusa Canada per incendi

Keystone-SDA

Condividi

"Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e della relativa vegetazione. Ciò causa un'invasione ingiustificata degli Stati Uniti di aria sporca, inquinata e insalubre, la cui qualità è pericolosa e assolutamente inaccettabile!".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive il presidente statunitense Donald Trump su Truth annunciando che contatterà il primo ministro Mark Carney in giornata. “I costi sono incalcolabili!”, ha aggiunto il tycoon accusando il Canada “di non aver attuato interventi basilari di gestione forestale e di rimozione dei detriti”.

Dopo aver attaccato il Canada per gli incendi Trump ha minacciato di far pagare al Paese confinante il prezzo. “Si tratta di negligenza deliberata, ormai divenuta un fenomeno ricorrente che costa agli Stati Uniti miliardi di dollari. Il costo di tale inquinamento deve necessariamente essere aggiunto ai dazi che il Canada sta attualmente pagando”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth.