Trump estende di 75 giorni scadenza per accordo su TikTok

Keystone-SDA

Donald Trump estende di ulteriori 75 giorni la scadenza per un accordo su TikTok. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. "La mia amministrazione sta lavorando duramente per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi", afferma Trump.

(Keystone-ATS) “La mia amministrazione sta lavorando duramente a un accordo per salvare TikTok: abbiamo fatto enormi progressi. L’accordo richiede ulteriore lavoro per assicurare che tutte le necessarie approvazioni siano firmate. Per questo firmo un ordine esecutivo per mantenere TikTok funzionante per altri 75 giorni”, afferma Trump che, poco dopo il suo insediamento, aveva fissato in 75 giorni la scadenza per la vendita della divisione americana della popolare app per evitare un suo divieto negli Stati Uniti. Il termine fissato sarebbe scaduto il 5 aprile.

“Ci auguriamo di continuare a lavorare in buona fede con La Cina che, da quello che ho capito, non e’ molto contenta dei dazi reciproci (necessari per scambi commerciali giusti ed equilibrati fra Stati Uniti e CIna). Questo conferma che i dazi sono il piu’ potente strumento economico, molto importante per la sicurezza nazionale. Non vogliamo che TikTok sia oscurata”, ha messo in evidenza Trump.