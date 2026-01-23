The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Trump rilancia ipotesi “quarto mandato” con sondaggi ai minimi

Keystone-SDA

Donald Trump rilancia l'ipotesi di un "quarto mandato" mentre i sondaggi mostrano il peggior indice di gradimento della sua presidenza. "Numeri record ovunque! Dovrei tentare un quarto mandato?", ha chiesto Trump su Truth, come riportato da Newsweek.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente sembra considerare le elezioni del 2020, che ha perso, come il suo terzo mandato, il che renderebbe una vittoria alle elezioni del 2028 il suo quarto mandato. E i commenti arrivano poche ore dopo aver attaccato i “sondaggi falsi” e minacciato azioni legali per la proiezione del New York Times/Siena College secondo cui il suo indice di gradimento è sceso al 35%. “I sondaggi reali sono ottimi, ma si rifiutano di pubblicarli”, ha scritto, prima di definire la proiezione del New York Times “fortemente distorta a favore dei democratici”.

Non è la prima volta che il tycoon insiste sull’idea di un altro mandato: negli ultimi anni ha più volte alluso all’ipotesi, arrivando a dire di “non scherzare” e persino a vendere merchandising “Trump 2028”. Tutti i presidenti degli Stati Uniti sono limitati a due mandati dal 22esimo emendamento della Costituzione, ratificato nel 1951 dopo la morte di Franklin D. Roosevelt durante la sua quarta presidenza. Prima del 22esimo emendamento non esisteva un limite legale ai mandati presidenziali, sebbene la scelta volontaria del presidente George Washington di dimettersi dopo due mandati avesse stabilito una tradizione informale che durò fino a quando Franklin D. Roosevelt la infranse nel 1940.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR