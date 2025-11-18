Tusk, identificati 2 ucraini al servizio di Mosca per attentato

Keystone-SDA

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che in relazione ai sabotaggi ferroviari del fine settimana sono stati identificati due sospettati, entrambi ucraini, che si ritiene abbiano collaborato con i servizi segreti russi.

(Keystone-ATS) Parlando davanti al Parlamento, secondo quanto riportano i media internazionali, Turk ha precisato che i due sono arrivati in Polonia dalla Bielorussia quest’autunno. Uno dei sospettati era già stato condannato per sabotaggio da un tribunale di Leopoli.

Dopo l’operazione, riferisce il giornale britannico Guardian, entrambi i sospettati sono fuggiti in Bielorussia, ha riferito Tusk in Parlamento.

Tusk ha inoltre affermato che è stato confermato che gli autori hanno utilizzato un esplosivo C-4 di tipo militare a cui era collegato un cavo lungo 300 metri. L’esplosivo è deflagrato sotto un treno merci, che ha riportato lievi danni ma ha danneggiato gravemente i binari, creando ulteriori rischi per i treni successivi che percorreranno questa tratta, afferma Tuski.

Su rotta utilizzata per aiuti a Ucraina

L’incidente è stato segnalato domenica mattina dopo che un macchinista di un treno passeggeri regionale aveva notato una parte mancante del binario sulla tratta Varsavia-Lublino, all’altezza del villaggio di Mika. La rotta è utilizzata tra l’altro per facilitare la consegna degli aiuti all’Ucraina.

Tusk aveva affermato ieri che l’esplosione “molto probabilmente aveva lo scopo di far saltare in aria un treno sulla tratta Varsavia-Dęblin”, aggiungendo che un altro incidente simile è stato segnalato più a est “sulla stessa linea ferroviaria”.