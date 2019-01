Brasile: medium Joao de Deus accusato di traffico di neonati

Si allarga lo scandalo del famoso medium brasiliano Joao de Deus, attualmente detenuto per presunti abusi sessuali. L'uomo è ora indagato anche per presunti legami con una rete internazionale di traffico di neonati.

La Procura di San Paolo ha inviato alcune informazioni alla Procura federale del Paese che collegherebbero il medium a un sistema criminale attivo in Brasile e all'estero. La rete, secondo l'accusa, teneva diverse donne incinte in un "carcere privato" fino a quando non davano alla luce i loro bambini, che venivano ceduti in cambio di denaro.

La denuncia ricevuta dai pubblici ministeri di San Paolo è stata presentata dall'attivista Sabrina Betancourt, del movimento "Somos Muchas".

Joao de Deus è il medium più famoso in Brasile, e ha condotto i suoi "interventi spirituali" anche su vip e figure politiche, come gli ex presidenti brasiliani Michel Temer e Dilma Rousseff, la cantante Xuxa, su star dello sport ed è stato oggetto di un reportage della presentatrice americana Oprah Winfrey.

Il guaritore è in carcere dalla metà di dicembre scorso dopo che una coreografa olandese lo ha accusato di abusi sessuali. A partire da quelle accuse, oltre duecento pazienti hanno presentato denunce simili.

La scorsa settimana, il Tribunale supremo federale del Brasile ha respinto una richiesta di rilascio presentata dagli avvocati di Joao de Deus, giustificata dai legali dal fatto che il detenuto soffrirebbe di diversi problemi di salute.

Neuer Inhalt Horizontal Line