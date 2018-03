Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 aprile 2013 17.38

La nuova autorità britannica di vigilanza FCA (Financial Conduct Authority) ha annunciato oggi di aver condannato la EFG Private Bank, filiale del gruppo bancario privato zurighese EFG International, a una multa di 4,2 milioni di sterline - 6 milioni di franchi - per manchevolezze "gravi" nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

La EFG Private Bank è stata punita per non aver effettuato i controlli necessari sui clienti ad alto rischio. "Le manchevolezze erano gravi e si sono protratte per oltre tre anni", ha giudicato la FCA, una delle nuove entità nate dopo lo scioglimento della vecchia autorità di vigilanza sui mercati finanziari FSA (Financial Services Authority), effettivo dal primo aprile scorso.

La FSA aveva controllato la EFG Private Bank nel gennaio 2011 e aveva passato al vaglio 36 dossier di clienti, 17 dei quali lasciavano presupporre un rischio significativo di riciclaggio. Anzi, 13 clienti erano espressamente sospettati o già perseguiti per attività criminali quali riciclaggio e corruzione. La FCA rimprovera ora alla banca di non aver chiarito come intendesse procedere per limitare i rischi presentati da questi clienti.

EFG ha accettato un accordo extragiudiziale che le ha permesso di ottenere una riduzione del 30% della multa, che altrimenti avrebbe raggiunto i 6 milioni di sterline (8,66 milioni di franchi).

