La carenza di uova spinge l’industria alimentare a reinventarsi

Uova nell'impianto di selezione dell'azienda di uova Eico a Berna, in Svizzera. Nell'impianto di selezione delle uova vengono controllate fino a 100.000 uova all'ora. Keystone / Christian Beutler

L'abbattimento dei polli a causa dell'influenza aviaria e l'aumento della domanda hanno portato a un'impennata dei prezzi delle uova. Un fenomeno di cui potranno beneficiare le alternative vegane.

Dal gennaio 2022, gli Stati Uniti hanno registrato più di 1’600 focolai di influenza aviaria nell’industria avicola: la prima grande recrudescenza del virus dal 2016. I virus dell’influenza aviaria del sottotipo H5N1 sono estremamente virulenti e possono causare fino al 100% di mortalità nei polli. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), finora oltre 168 milioni di volatili sono morti o sono stati abbattuti a causa del rilevamento dei virus A(H5) dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

La perdita di volatili per la deposizione delle uova ha fatto salire il costo delle uova a prezzi record negli Stati Uniti, spingendo il Governo a dimostrare di aver preso sul serio la questione.

“L’amministrazione Biden ha fatto poco per affrontare i ripetuti focolai e i prezzi elevati delle uova che ne sono seguiti. Al contrario, l’amministrazione Trump sta affrontando seriamente il problema”, ha scrittoCollegamento esterno a febbraio il segretario all’agricoltura Brooke Rollins sul Wall Street Journal, annunciandoCollegamento esterno un finanziamento di 1 miliardo di dollari per proteggere l’industria avicola statunitense e ridurre i prezzi delle uova, oltre al risarcimento pagato agli allevatori per l’abbattimento dei volatili.

“Gli allevatori americani hanno bisogno di aiuto e i consumatori americani hanno bisogno di cibo a prezzi accessibili. A tutte le famiglie che lottano per comprare le uova: vi ascoltiamo, stiamo lottando per voi e l’aiuto è in arrivo”, ha scritto Rollings.

Anche l’industria avicola europea è stata colpita. Secondo i dati riportati dal World Animal Health Information System (WAHISCollegamento esterno), dal 2021 circa 134 milioni di volatili sono morti o sono stati abbattuti a causa dell’influenza aviaria in Europa. Il mercato europeo delle uova non si è ancora ripreso.

In Svizzera sono stati segnalati diversi casi di influenza aviaria ad alta patogenicità tra gli uccelli domestici e selvatici. Agli allevamenti delle aree colpite è stato chiesto di confinare i loro uccelli in recinti per periodi specifici, ma non sono stati effettuati abbattimenti di massa.

La domanda di uova da parte dei consumatori è aumentata. Le spiegazioni più comuni sono il cambiamento di immagine delle uova come alimento sano e la tendenza a seguire una dieta ricca di proteine. Lo scorso settembre, il Governo svizzero ha dovuto aumentare il contingente di importazione di uova a bassa tariffa di altre 7’500 tonnellate (un aumento del 43%) per soddisfare la domanda.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, i supermercati ne risentono. La più grande catena di supermercati della Svizzera, Migros, ha dovuto spiegare ai suoi clienti perché gli scaffali sono in parte vuoti.

“Nel 2024 la domanda di uova è aumentata di circa il 10%, mentre quella di uova fresche svizzere da allevamento all’aperto è cresciuta ancora di più. L’offerta non riesce a tenere il passo”, ha dichiaratoCollegamento esterno Migros sul suo sito web.

Un cartellino informa i clienti della Migros di Berna della carenza di uova svizzere. Keystone / Alessandro Della Valle

Per soddisfare l’aumento della domanda in Svizzera, Migros si affida alle importazioni da altri Paesi europei. Anche questo si sta rivelando difficile.

“Tuttavia, queste importazioni hanno dei limiti, poiché l’aumento della domanda di uova si osserva anche in altre parti d’Europa”, afferma Migros.

Alternative vegetali come piano B?

Un settore alimentare di nicchia che potrebbe potenzialmente beneficiare della carenza di uova è quello delle alternative vegetali. Questi prodotti non sono così noti come le alternative alla carne, ma sfruttano anche le tendenze verso scelte di vita etiche e ambientali e si rivolgono ai flexitariani che limitano l’assunzione di alimenti di origine animale.

Una di queste aziende è Just Egg, con sede a San Francisco, che produce prodotti sostitutivi delle uova prodotti a partire da fagioli mung. L’azienda sta registrando una crescita significativa a causa della carenza di uova.

“In breve, stiamo crescendo cinque volte più velocemente dell’anno scorso e cinque volte più velocemente della vendita delle uova di gallina. Circa il 91% dei nostri consumatori non è vegano o vegetariano, e il 56% degli acquirenti di Just Egg ritorna per un secondo acquisto (o più), segnalando un cambiamento permanente nelle abitudini di acquisto delle uova”, afferma il direttore marketing Thomas Rossmeissl.

La tendenza è riscontrabile anche in Svizzera, dove il settore delle tecnologie alimentari è noto per la creazione di prodotti innovativi.

“Sì, a seguito delle continue epidemie di influenza aviaria, abbiamo osservato un notevole aumento dell’interesse per le nostre alternative all’uovo a base vegetale. Soprattutto da parte delle aziende più grandi che spesso guardano all’uovo come a una materia prima strategica”, afferma Silvan Leibacher, cofondatore e CEO di EggField.

La start-up svizzera utilizza legumi come ceci e piselli per replicare il gusto e la consistenza delle uova intere, degli albumi e dei tuorli utilizzati in cucina e in pasticceria. Eggfield fornisce i suoi prodotti a ristoranti e panifici svizzeri, oltre che a distributori internazionali come Bäko Germany e German Producers.

Grandi contenitori (1’000 kg) di prodotto EggField pronti per essere spediti alle aziende per i test. EggField

“Questo trimestre in volume abbiamo venduto il 53% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: la sostituzione delle uova è sicuramente un tema per il settore”, afferma.

Le multinazionali svizzere dell’alimentare, come Nestlé e Lindt & Sprungli, non sono colpite in modo significativo dalla carenza di uova, in quanto queste rappresentano una percentuale molto ridotta delle loro materie prime. Tuttavia, Eggfield sta riscuotendo interesse da parte di aziende alimentari alla ricerca di un piano B.

“Più di 40 grandi produttori alimentari di tutta l’Unione Europea stanno attualmente testando i nostri prodotti per mitigare il potenziale rischio futuro di carenze di approvvigionamento e di ulteriori aumenti dei prezzi”, afferma Leibacher.

A cura di Marc Leutenegger/ts

Tradotto con il supporto di Deepl/MaMi