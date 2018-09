Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 15.28 14 settembre 2018 - 15:28

Il regista teatrale e musicista zurighese Christoph Marthaler ha ricevuto oggi a Oslo il premio Ibsen. Il riconoscimento, dotato di oltre 290'000 franchi, è uno dei più prestigiosi in ambito teatrale.

Il 66enne "è da più di 30 anni uno dei più importanti e influenti registi teatrali a livello mondiale", ha ritenuto la giuria del premio quando ha pubblicato la sua decisione in primavera.

Marthaler è stato direttore artistico dello Schauspielhaus di Zurigo dal 2000 al 2004, quando ha lasciato l'incarico per concentrarsi sull'attività di regista che lo ha portato a lavorare per i più prestigiosi teatri lirici e di prosa in Svizzera, Germania, Belgio e Austria.

L'"International Ibsen Award" è finanziato dallo Stato norvegese. La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Oslo nell'ambito del festival teatrale intitolato al drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, considerato il padre della drammaturgia moderna.

Christoph Marthaler ha già ricevuto diversi premi internazionali, fra cui nel 2015 il Leone d'oro alla carriera assegnato dalla Biennale Teatro di Venezia.

