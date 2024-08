UBS: borsa reagisce bene, azione sale del +3%

(Keystone-ATS) La borsa ha reagito con favore ai risultati trimestrali pubblicati stamane da UBS.

Sulla piazza di Zurigo l’azione della grande banca ha aperto in progressione di quasi il 3%, per poi limare i guadagni sino allo 0,7% e tornare poi a stabilizzarsi su un rialzo di circa il 3%, in un mercato già orientato positivamente nella misura dello 0,8%.

Il titolo si sta quindi riprendendo dai cali subiti durante la recente correzione dei mercati finanziari: all’inizio di agosto il valore era stato scambiato a 22,53 franchi, corso che rappresenta il minimo dell’anno. Il massimo, 28,78 franchi, è stato osservato lo scorso 3 giugno. Va anche ricordato come venerdì 17 marzo 2023, due giorni prima dell’annuncio (domenicale, del 19 marzo) dell’acquisizione di Credit Suisse con ampi aiuti statali, l’azione UBS aveva chiuso a 17,11 franchi.

Gli analisti hanno accolto positivamente i dati diffusi oggi, poiché gli utili hanno superato le previsioni, in alcuni casi in modo significativo. Anche l’andamento dei costi è stato accolto con favore: si vede il riflesso delle misure di risparmio e ottimizzazione introdotte. In questo contesto, JPMorgan sottolinea pure progressi compiuti nell’integrazione di Credit Suisse, che continua a procedere secondo i piani. A piacere è altresì il programma di riacquisto di azioni

L’unico aspetto negativo menzionato è stato il risultato un po’ eterogeneo delle unità operative. Non ci sono comunque state grosse sorprese in termini di crescita della raccolta netta di fondi, né a livello di patrimoni in gestione.