Ucraina: attaccati veicoli CICR nel Donetsk, 3 morti

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) “Un altro crimine di guerra. Oggi l’occupante ha attaccato veicoli della Comitato internazionale della Croce Rossa in missione umanitaria nella regione del Donetsk”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.

“Al momento sappiamo che due persone ferite stanno ricevendo cure. Sfortunatamente tre persone sono state uccise in questo attacco russo”, aggiunge. Secondo Kiev, le tre vittime erano cittadini ucraini e il convoglio è stato colpito da “tiri di artiglieria”.

Il CICR ha confermato sul suo sito internet che tre suoi operatori sono stati uccisi e due feriti. Secondo l’organizzazione è stato colpito un sito nel villaggio di Viroliubivka dove si preparava un centro di distribuzione di legna e carbone per il riscaldamento in vista dell’inverno. Non viene indicato da chi provenissero i colpi.

“Condanno nei termini più duri gli attacchi sul personale della Croce Rossa”, ha affermato la presidente del CICR Mirjana Spoljaric Egger in un comunicato postato sul sito dell’organizzazione.

“È inconcepibile – prosegue – che un bombardamento colpisca un centro di distribuzione. Abbiamo i cuori spezzati mentre piangiamo oggi la perdita dei nostri colleghi e ci preoccupiamo per i feriti”.

“Questa tragedia – aggiunge la presidente del CICR – provoca un’ondata di dolore anche troppo familiare a coloro che hanno perso persone care in un conflitto armato”.

Spoljaric è attesa nei prossimi giorni a Mosca dove incontrerà il ministro degli esteri Serghei Lavrov e altri alti responsabili del governo russo per discutere, tra le altre cose, del rispetto di diritto internazionale umanitario, dei prigionieri di guerra e dei dispersi, e della protezione degli operatori umanitari, ha riferito il portavoce dell’organizzazione Jason Straziuso.

Attaccato cargo con grano

Zelensky ha anche denunciato che un missile russo avrebbe colpito stamattina una nave cargo nel Mar Nero diretta in Egitto che trasportava grano.

“Missile russo contro un carico di grano diretto in Egitto (…) La Russia ha lanciato un attacco su una normale nave civile nel Mar Nero che aveva appena lasciato le acque territoriali ucraine”, ha scritto Zelensky in un post sulle reti sociali.