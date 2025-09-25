Ucraina: Zelensky, stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato ad Axios che, se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari che lavorano al Cremlino dovrebbero assicurarsi di sapere dove si trova il rifugio antiaereo più vicino.

4 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente ucraino ha parlato con Axios a Manhattan ieri sera, subito prima di partire dall’Assemblea generale dell’ONU per tornare a Kiev. Zelensky ha anche detto di aver fatto una richiesta particolare al presidente americano Donald Trump: un nuovo sistema d’arma che costringerebbe il presidente russo Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati.

Il leader ucraino ha affermato di aver ricevuto il sostegno esplicito di Trump per colpire obiettivi russi come infrastrutture energetiche e fabbriche di armi. E ha aggiunto che, se Kiev riceverà ulteriori armi a lungo raggio dagli USA, “le useremo”. Zelensky ha spiegato che avrebbe rivelato il nome del sistema solo a telecamere spente, aggiungendo che Trump gli ha detto “ci lavoreremo”.

Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non bombarderà i civili perché “non siamo terroristi”. Ma ha lasciato intendere che i centri del potere russo, come il Cremlino, sono obiettivi possibili. “Devono sapere dove si trovano i rifugi antiaerei”, ha detto Zelensky a proposito dei funzionari del Cremlino. “Ne hanno bisogno. Se non fermeranno la guerra, ne avranno comunque bisogno. Devono sapere che noi in Ucraina, ogni giorno, risponderemo. Se ci attaccano, risponderemo”, ha ammonito.

Il presidente ucraino ha poi raccontato che, durante il loro incontro del giorno precedente, Trump ha sottolineato Kiev dovrebbe rispondere colpo su colpo agli attacchi russi. “Se attaccano la nostra energia, il presidente Trump sostiene che possiamo rispondere sull’energia”, ha detto Zelensky.

Trump ha espresso lo stesso riguardo a fabbriche di droni o siti missilistici, anche se, ha osservato Zelensky, quelli sono ben difesi. Il presidente ucraino ha fatto notare che il suo paese possiede già droni in grado di colpire in profondità all’interno della Russia, ma ha anche aggiunto che c’è un ulteriore sistema d’arma che desidera ottenere e che accelererebbe la fine della guerra.

“Il presidente Trump sa, gliel’ho detto ieri, di cosa abbiamo bisogno, di una sola cosa”. “Ci serve, ma non significa che lo useremo”, ha continuato. “Perché se lo avremo, penso che sarà una pressione ulteriore su Putin per sedersi e parlare”.

“Mio obiettivo è pace, poi non mi candiderò”

Zelensky ha anche dichiarato che non intende guidare il paese in tempo di pace. Ha anche promesso di chiedere al parlamento ucraino di indire elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco.

Alla domanda se considererebbe concluso il suo incarico una volta finita la guerra, Zelensky ha risposto che sarebbe “pronto” a dimettersi. “Il mio obiettivo è porre fine alla guerra”, non continuare a candidarmi, ha affermato il leader ucraino.

Zelensky ha affermato di aver detto a Trump, durante l’incontro di martedì, che se ci sarà un cessate il fuoco “potremo usare questo periodo di tempo e io potrò dare questo segnale al parlamento”.

Il presidente ucraino ha inoltre affermato di comprendere che le persone potrebbero desiderare “un leader con (…) un nuovo mandato” per prendere le decisioni cruciali necessarie per raggiungere una pace a lungo termine.

Zelensky è stato eletto con una valanga di voti nel 2019. Se non fosse stato per la guerra, il suo mandato quinquennale sarebbe terminato nel maggio 2024.